In coma etilico da tre giorni, muore donna di 33 anni

(ANSA) - PAVIA, 06 OTT - Una donna di 33 anni è morta oggi al reparto di rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dove era ricoverata da tre giorni in seguito ad un coma etilico.

La 33enne, che abitava a Portalbera (Pavia), sabato scorso era stata a casa di un amico, in una frazione di Broni (Pavia), dove aveva trascorso un pomeriggio a base di superalcolici. In seguito si era sentita male, tanto da dover richiedere l'intervento del 118.

Le sue condizioni sono apparse subito serie. La donna è stata trasferita in ambulanza al San Matteo, dove è stata ricoverata in rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di riportare i suoi parametri vitali alla normalità, non c'è stato nulla da fare. (ANSA).