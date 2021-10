Giudice Milano dimezza debito con Legge sovraindebitamento

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Aveva un passivo di oltre 900.000 euro, costituito di debiti con banche, finanziarie ed Equitalia e un attivo, tra cui la propria casa, che sarebbe stata venduta all'asta a breve, pari a 519.000 euro.

Il giudice di Milano, in base alla Legge sul sovraindebitamento, ha però sospeso azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, compresa la vendita dell'abitazione che sarà venduta a prezzo di mercato e il cui ricavato andrà ai creditori. L'uomo, in questo modo, avrà un risparmio di 400mila euro e chiuderà definitivamente la sua posizione debitoria.

Il giudice, nel suo decreto, rileva che il debitore, assistito dall'avvocato Claudio Defilippi, "non risulta percettore di alcun reddito ma fa fronte alle "proprie necessità di sostentamento mediante l'apporto di familiari e dei parenti".

Il magistrato sottolinea come l'uomo si trovi effettivamente "in stato di sovraindebitamento" e "non risulta il compimento di atti di frode".

Conclude quindi per "la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità".

Per l'avvocato Defilipppi la decisione del giudice "evidenzia un cambio di orientamento del Tribunale meneghino che si apre alla ammissione della procedura di liquidazione del patrimonio con conseguente sospensione delle procedure esecutive pendenti" a seguito dell'istanza basata sulla legge sul sovraindebitamento. (ANSA).