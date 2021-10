A Milano Torre Velasca in restauro si veste di trompe l'oeil

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Nuovo abito per la Torre Velasca, il grattacielo icona di Milano che è in fase di restauro per la prima volta in oltre 60 anni. A ricoprirla totalmente sono i teli architettonici che segnano l'inizio dei lavori di riqualificazione e che riproducono la figura della Torre con un trompe l'oeil, così i milanesi potranno continuare a vedere nello skyline cittadino la figura dell'edificio che tornerà entro la prima metà del 2023 rinnovato.

A settembre sono stati conclusi i lavori di installazione della struttura in acciaio, indispensabile per poter avviare l'opera di rigenerazione: sono stati impiegati 31.000 metri quadrati di ponteggio per un totale di 556.000 chilogrammi di acciaio, più di 3.000 tubi, 10.000 giunti e quasi 20.000 pedane metalliche.

Considerato il valore storico, culturale e architettonico della Torre Velasca, Hines, sviluppatore e investitore del progetto, è in costante dialogo con la soprintendenza con l'obiettivo di preservare il prezioso patrimonio dell'edificio, reinterpretandolo in chiave contemporanea. Il progetto di recupero, curato da Asti Architetti, prevede il restauro degli esterni, conservando l'iconica facciata, e delle zone interne.

L'intervento di riqualificazione coinvolgerà anche Piazza Velasca: i lavori prevedono, infatti, di pedonalizzarla arricchendola con elementi di arredo urbano, nuovi spazi dedicati ai negozi. (ANSA).