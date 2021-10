A Lecco il Festival della lingua italiana di Fondazione Treccani

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Si intitola '#leparolevalgono' l'edizione 2021 del Festival della lingua italiana promosso e ideato da Fondazione Treccani Cultura che si terrà a Lecco dall'8 al 10 ottobre. Al centro della seconda edizione ci sono incontri, spettacoli e laboratori didattici dedicati al tema portante di quest'anno che è la libertà, intesa come facoltà di pensare, di operare, di scegliere in modo autonomo. A declinarle questi concetti saranno tre parole chiave a cui saranno dedicate le tre giornate del festival: viaggio, spazio e tempo.

Protagonisti degli incontri e degli spettacoli saranno, solo per citarne alcuni, il cantante e musicista Francesco Bianconi, la musicista Frida Bollani, Murubutu, il poeta e scrittore Aurelio Picca, l'architetto e urbanista Carlo Ratti. Quest'anno il manifesto del festival è stato realizzato dallo scrittore e astista Emilio Isgrò. Il lavoro del maestro Isgrò raffigura un'Italia di api impollinatrici, in continuo movimento, metafora di una libertà feconda, fatta di incontri e di scambi, dove natura e cultura trovano un nuovo equilibrio. (ANSA).