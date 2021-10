Milano: Sala, serve la collaborazione di tutti

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è stato rieletto per un secondo mandato sta già lavorando alla composizione della giunta dove sarà confermata come vice sindaca quella uscente, Anna Scavuzzo, candidata nella lista del Pd.

"Alla giunta ci sto già lavorando e voglio fare in fretta - ha spiegato Sala nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano -, voglio già confermare che la vice sindaca sarà ancora Anna Scavuzzo che mi accompagnerà in questi anni come ha già fatto in questi".

Nella giunta sarà poi rispettata la parità di genere "non per dovere. Ma perché credo che sia una valore e non mi terrò deleghe come ho già detto nelle scorse settimane - ha continuato - perché voglio essere concentrato sul ruolo del sindaco". Gli assessori al massimo sono 12 e "Milano ne avrà 12 perché è chiaro che è meglio avere una squadra composta al massimo delle possibilità", ha concluso.

"La collaborazione è obbligatoria perché sarà un periodo molto difficile per tutti noi, in cui dovremo convincere i cittadini a fidarsi e a partecipare, in cui dovremo trovare anche delle strade innovative perché non sono tempi normali", ha aggiunto Sala.

"Serve la collaborazione di tutti e la estendo volentieri anche a tutte le forze politiche - ha aggiunto -, ma chiedo una sola cosa cioè serietà, chiedo solo di collaborare e di comportarsi in un certo modo. Se qualcuno preferisce continuare con battute a raffica e con il prendere a martellate le piste ciclabili allora è difficile collaborare con chi schernisce il nostro lavoro".

Nel centrodestra "hanno scelto il dottor Bernardo che ha fatto la sua campagna elettorale e a mio giudizio ha sbagliato a dare una descrizione così negativa di Milano", ha concluso Sala, spiegando che Bernardo ancora non l'ha chiamato per complimentarsi del risultato. (ANSA).