Milano: Pd primo partito, FdI al 10%

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - A Milano con la metà delle sezioni scrutinate, il Pd si conferma il primo partito con una percentuale sopra il 33%, quindi superiore al 29% del 2016.

Risultato simile al 2016 anche per la Lega che passa dal 11,77% al 10,78% mentre il vero boom è di Fratelli d'Italia.

Il partito di Giorgia Meloni, al centro della bufera per l'inchiesta sul finanziamento del partito proprio nel capoluogo lombardo, passa infatti dal 2,4% delle scorse elezioni al 9,8%, quadruplicando la percentuale e diventando il terzo partito.

Crolla invece Forza Italia che scende dal 20,2 al 7,2%, diventando il terzo partito del centrodestra. A superarlo nei voti c'è anche la lista Sala che arriva al 9,1%.

Crollo anche per il Movimento 5 stelle che passano dal 10,4% al 2,8% con la loro candidata Layla Pavone che al momento nei consensi è superata non solo dal candidato di centrosinistra Giuseppe Sala e da quello di centrodestra Luca Bernardo ma anche da quello di Italexit Gianluigi Paragone. (ANSA).