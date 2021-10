Inchiesta università, rettore: 'Sconcerto e sgomento'

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "Nel confermare la nostra piena collaborazione alle indagini in corso, esprimo piena fiducia nel lavoro di tutti i nostri ricercatori": così il rettore dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini, in merito all'inchiesta della procura di Milano su presunte iscrizioni e nomine irregolari per un episodio di turbativa e falso ideologico. "Posso dire a nome dell'intera comunità della Statale - continua - che stiamo seguendo con un senso di sconcerto e sgomento profondi quanto sta accadendo. Si tratta di ipotesi per ora, ma di una gravità senza precedenti per la Statale". (ANSA).