Comunali: Varese al ballottaggio, centrosinistra in vantaggio

(ANSA) - VARESE, 05 OTT - Sarà un ballottaggio combattuto quello per la carica di sindaco di Varese, che ieri ha visto chiudere al primo turno Davide Galimberti, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, in vantaggio con il 48% delle preferenze, contro il 44% dello sfidante Matteo Bianchi, candidato della Lega per il centrodestra, dopo la rinuncia di Roberto Maroni.

"Ora manca l'ultimo sprint - ha detto Galimberti stamattina ringraziando i varesini anche sulle sue pagine social - insieme possiamo continuare a costruire il futuro di Varese con metodo, concretezza, serietà e dedizione". Poi ha aggiunto: "Testa bassa e pedalare, il viaggio è appena iniziato".

Soddisfatto del ballottaggio anche Bianchi, deputato del Carroccio, che punta alla vittoria al secondo turno. "Ce la giochiamo fino in fondo, è stato un buon risultato", ha detto all'ANSA Massimiliano Romeo, capogruppo Lega in Senato, "ora bisogna fare capire alle persone l'importanza del voto e portare a votare anche coloro che si sono astenuti al primo turno".

