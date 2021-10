Milano: Sala, sta maturando evento quasi storico

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Credo che quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i primi risultati elettorali che lo danno in vantaggio.

"Se questi numeri saranno confermati rispetto al primo turno del 2016 ho preso 40-50 mila voti in più", ha aggiunto. "Non si è astenuto chi crede non solo in me - ha detto - ma in questa idea di una città italiana ed europea che porta avanti un disegno molto preciso".

"Il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno a Milano e questo - ha concluso - è un fatto importante".

