Milano: Lupi, peggior risultato nella storia centrodestra

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Siamo al più basso risultato del centrodestra a Milano, per tutti i partiti e per tutte le liste". Lo ha detto il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, arrivando al comitato elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo.

"Il dato di Milano mi sembra sia inequivocabile - ha aggiunto -, è doppio il risultato che ci penalizza e che ci deve far riflettere come coalizione di centrodestra".

"Il primo - ha proseguito Lupi - è la vittoria al primo turno di Sala, con un distacco ampio, molto più ampio dei voti che la coalizione di centrodestra aveva in tutti i sondaggi e in tutte le elezioni passate. Il secondo è il peggior dato nella storia nelle elezioni di Milano nell'affluenza per un candidato sindaco, meno del 50%. E' evidente che non siamo stati in grado di mettere in campo una proposta credibile, alternativa al sindaco Sala".

"Non è colpa di Bernardo - ha precisato Lupi -, la colpa è del fatto che si è arrivati fare la scelta del candidato sindaco all'ultimo mese, ed è sembrato che fosse la selezione di X Factor. Non abbiamo dato quella sfida che deve sempre fare una coalizione di centrodestra che vuole governare l'Italia e Milano e le altre città". (ANSA).