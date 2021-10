Milano: exit poll, Giuseppe Sala supera il 50%

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - In base ai primi exit poll, Giuseppe Sala potrebbe essere rieletto già al primo turno come sindaco di Milano, dato che supera per tutte le rilevazioni il 50%, staccando di circa 20 punti il candidato del centrodestra Luca Bernardo. Molto più indietro Layla Pavone (M5S) e Gianluigi Paragone (Italexit).

Secondo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, Sala raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Bernardo con il 32-36%.

Paragone è al 3-7% e Pavone è al 2-6%.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Sala raggiunge una forchetta del 54-58%. seguito da Luca Bernardo con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

In base al primo Intention Tecné per Mediaset, Sala raggiunge una forchetta del 53-57 seguito da Bernardo con 33-37 e Pavone al 2-6.

In base alla prima proiezione Swg per La7, Sala raggiunge una forchetta del 56,2-60.2 seguito da Bernardo con 27.2-31.2.