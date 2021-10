Milano: Bernardo, si poteva fare ma ci è mancato il tempo

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Mi vedete con il sorriso perché sono un uomo del pubblico che si è prestato per 15 giorni alla corsa elettorale. Si poteva fare, l'avremmo potuto fare, ma dovevamo avere più tempo". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Milano, Luca Bernardo, nel corso di una conferenza stampa nella sede del suo comitato elettorale.

"Ci sono diverse sezioni da scrutinare, ma i fatti vanno in una direzione e il sindaco Sala avrebbe vinto i suoi prossimi 5 anni. Ho deciso che starò in Comune, pur continuando a fare il medico" ha aggiunto. (ANSA).