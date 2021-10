Covid: in calo terapie intensive e ricoveri in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12) nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre a fronte di 15.695 tamponi effettuati sono 106 i nuovi positivi, con il tasso di positività stabile allo 0,6% (ieri 0,5%).

I decessi sono stati sei per un totale di 34.060 morti dall'inizio della pandemia.

In terapia intensiva sono attualmente 56 i degenti (-1) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 347 (-12).

I nuovi casi per provincia: a Milano 36 di cui 17 a Milano città; a Bergamo 4; a Brescia 13; a Como 4; a Lecco 2; a Lodi 2; a Monza e Brianza 6; a Pavia 8; a Sondrio 5 e a Varese 15.

Nessun nuovo caso a Cremona e a Mantova. (ANSA).