Comunali: per exit Sala sopra il 50%

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Giuseppe Sala, candidato sindaco per il centrosinistra a Milano, si attesta sopra il 50%: è il dato che consegnano i primi exit alla chiusura delle urne delle elezioni amministrative.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, nel capoluogo milanese Sala oscilla fra il 54 e il 58%, seguito da Luca Bernardo, candidato del centrodestra, con il 32-36%. Seguono Layla Pavone (M5s) e Gianluigi Paragone (civiche), entrambi con una forchetta del 2-4%.

In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Milano il candidato del centrosinistra si colloca invece all'interno di una forchetta tra il 51 e il 55%, seguito da Luca Bernardo sempre con il 32-36%. Gianluigi Paragone è al 3-7% e Layla Pavone è al 2-6%. Infine, stando al primo Intention Tecné per Mediaset, le percentuali per Sala viaggiano fra il 53 e il 57% mentre Bernardo oscillerebbe fra il 33 e il 37% e Layla Pavone è tra il 2 e il 6. (ANSA).