Arsenale in casa nel Milanese, arrestato

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un italiano di 49 anni per detenzione abusiva di armi e lo hanno indagato per ricettazione.

Durante un'attività di controllo del territorio i poliziotti del Commissariato Cinisello Balsamo hanno infatti perquisito la sua abitazione: all'interno di un vano della camera da letto sono state trovate una pistola P8 Beretta rubata con 8 cartucce; una pistola Beretta 765, sempre rubata, con 10 cartucce; una pistola priva di matricola munita di tappo rosso e caricatore a salve e un revolver 765 con 5 cartucce.

Sempre in casa un revolver Olimpic calibro 32 con canna otturata e forata in alto; una pistola ad aria compressa ISSC Austria M22 calibro 22, una pistola/fionda; una carabina marca Mondiale, una carabina Norica Quick calibro 4.5 e numerose munizioni di varie armi. (ANSA).