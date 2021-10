Alle 15 affluenza al 59,79%. A Milano crolla

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Affluenza quasi al 60%: sono i primi dati che emergono alla chiusura delle urne per le elezioni amministrative. Nei 621 comuni campionati, su un totale di 1.153, il Viminale rende noto che la percentuale dell'affluenza alle ore 15 è pari al 59,79%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,98% ma in quell'occasione si era andati al voto in un solo giorno.

Un calo dunque ma non particolarmente significativo al contrario di quanto accaduto a Milano dove si è registrata l'affluenza alle elezioni comunali più bassa di sempre: meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%. (ANSA).