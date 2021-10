Parigi-Roubaix: trionfo di Sonny Colbrelli

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - L'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) ha vinto l'edizione n.118, della Parigi-Roubaix, classica in linea di 258 km (55 dei quali sul pave'). L'ultimo italiano a vince nella classica del Nord era stato Andrea Tafi nel 1999. Colbrelli ha battuto in volata i due compagni di fuga, il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu Van Der Poel.

Quarto posto per il trentino Gianni Moscon, protagonista di una lunghissima fuga ma tradito da una foratura e da una caduta che lo hanno fatto raggiungere dal terzetto del lombardo. (ANSA).