Milano: Berlusconi, mi aspetto buon risultato liste partiti

MILANO, 03 OTT - Alle elezioni comunali di Milano "mi aspetto un buon risultato per quello che riguarda i voti alle liste dei partiti, per quanto riguarda i candidati sindaci vedremo, saranno i milanesi a decidere". Così Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti fuori dal seggio di via Ruffini dove ha votato a Milano, alla domanda su che risultato si aspetta in città.

"I candidati sindaci sono quelli che vengono fuori dalle scelte di questo o quel leader di partito, invece che da scelte democratiche, quindi forse la prossima volta bisognerà cambiare sistema", ha aggiunto Berlusconi che ha spiegato di sentirsi bene: "Sto aspettando i risultati degli ultimi esami, e penso siano tutti buoni, per potere riprendere la normale attività".

