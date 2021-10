Appello di Bernardo al seggio, tutti vadano a votare

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Ha appena votato, alla cabina numero 4 della sezione 373 del seggio della scuola media Angelo Mauri, in zona corso Vercelli, a Milano, il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo.

Accompagnato dalla moglie Francesca, subito dopo aver espresso il suo voto, Bernardo ha scherzato con i giornalisti, dicendo di non aver seguito il consiglio del sindaco uscente Giuseppe Sala, che in campagna elettorale aveva invitato gli elettori di centrodestra ad un voto disgiunto.

Bernardo, il quale ha indicato in "libertà e democrazia" le sue parole d'ordine, ha inoltre fatto un appello al voto ai milanesi: "Tutti vadano a votare - ha detto -. È non solo l'augurio, ma la richiesta di tutti noi. Non solo dei candidati, ma della città di Milano perché possa cambiare. È un gesto di libertà, di scegliere chi guiderà la città del futuro, un gesto per dire che Milano c'è, è presente e ha quel coraggio che i cittadini milanesi hanno di scegliere la loro guida". (ANSA).