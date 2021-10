Milan festeggia Ibrahimovic 'mondo ha girato attorno a lui'

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Anche quest'anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra: buon compleanno, Zlatan!": il Milan festeggia il 40esimo compleanno di Zlatan Ibrahimovic, con un simpatico messaggio su Twitter allo scattare della mezzanotte. Ibrahimovic non convocato per la sfida di questa sera contro l'Atalanta, tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. (ANSA).