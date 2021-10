Rapina in sala scommesse, 2 arresti

(ANSA) - SONDRIO, 02 OTT - I due presunti autori della rapina a mano armata messa a segno lo scorso 15 settembre a Sondrio, ai danni di una sala scommesse, sono stati arrestati stamani dalla Polizia di Stato.

Il titolare dell'esercizio commerciale si vide puntare contro due pistole da altrettanti individui con il volto incappucciato.

Ora, dopo le indagini della Squadra Mobile, in carcere sono finiti due giovani, entrambi residenti in Valtellina, senza precedenti, uno di origini straniere l'altro italiano.

Nel corso della giornata ci sarà una conferenza stampa in questura a Sondrio per illustrare i dettagli dell'indagine della Mobile, coordinata dal pm Marialina Contaldo con misure cautelari firmate dal gip Antonio De Rosa. (ANSA).