'Ndrangheta in Lombardia: giudici, perizia per Zambetti

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Una perizia per accertare lo stato di salute psicofisica dell'ex assessore lombardo Domenico Zambetti, in carcere a Opera (Milano) in seguito a una pena definitiva di 7 anni e mezzo per il caso che riguarda le infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia e il voto di scambio, è stata disposta dai magistrati di sorveglianza di Milano chiamati a decidere su una istanza di detenzione domiciliare presentata dalla difesa.

Infatti nei giorni scorsi si è tenuta l'udienza per discutere della richiesta presentata dall'avvocato Corrado Limentani, e che ha avuto parere favorevole dalla procura generale, alla luce dei problemi cardiaci e di una forma di depressione che ha colpito Zambetti, il quale, come è stato riferito, da quando, nel marzo scorso, si è costituito, è dimagrito 30 chili. Tale forma di depressione, è stato spiegato dal legale, è stata certificata anche dagli psichiatri dell'istituto di pena nel Milanese, i quali per altro "hanno rappresentato il pericolo di gravi gesti autolesionisti".

L'11 ottobre verrà conferito l'incarico alla psichiatra Ilaria Rossetto, la stessa nominata dal Tribunale per la perizia, poi revocata, sulle condizioni di Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter. (ANSA).