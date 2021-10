Fdi: Jonghi Lavarini, nessuno faccia finta di non conoscermi

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Sono assolutamente indipendente e apartitico ma nessuno faccia finta di non conoscermi o, peggio, si permetta di offendere gratuitamente me e la comunità di veri patrioti che rappresento": è quanto ha scritto Roberto Jonghi Lavarini, il 'barone nero' coinvolto nell'inchiesta di Fanpage sui finanziamenti a Fratelli d'Italia, postando foto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Il 5% di voti della "destra radicale" fa gola a tutti ed è indispensabile per vincere qualunque sfida bipolare, nei comuni e nelle regioni, come alle elezioni politiche", ha aggiunto.

(ANSA).