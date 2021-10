Energia: Miogas&Luce prosegue politica green su territorio

Poker di aperture e dieci lavoratori stabilizzati a Rozzano, al confine con Milano, da parte Miogas & Luce che punta tutto - è stato spiegato - all'apertura del quarto sportello su "green economy, risparmio per le famiglie e nuovi posti di lavoro". Nei giorni scorsi, in piazzale Alboreto, è stata inaugurata la nuova sede alla presenza del sindaco, Giovanni Ferretti De Luca, che insieme al consigliere di amministrazione della società, Fabio Pepe, ha partecipato alla cerimonia. Pepe ha spiegato come “in piena pandemia abbiamo voluto lanciare una scommessa e i risultati ci stanno premiando e dando ragione. Sul territorio del Sud Milano siamo ormai riconosciuti dai cittadini come riferimento per le forniture energetiche, ma cosa ancora più gratificante, stiamo diventando un riferimento anche a livello occupazionale. E il processo continua, considerato che l’apertura programmata di nuovi presidi porterà con sé la necessità di assumere nuovi dipendenti sul territorio”.