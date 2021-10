Dionisi, Handanovic? Mi chiedo perché ci sia il Var

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Ci siamo messi a posto mentalmente per la ripresa, ma a fine primo tempo i ragazzi erano arrabbiati. Come spiego la decisione di Pairetto? si può sbagliare, e anche certe valutazioni possono essere errate".

Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, che a Sky Sport commenta la mancata espulsione del portiere interista Handanovic dopo un intervento su Defrel. "Rivedendo i filmati confermo l'opinione avuta dal campo - dice ancora -. Siamo rammaricati: se avessimo cominciato il secondo tempo in undici contro dieci avemmo vinto. Mi chiedo perché il Var ci sia e venga sottovalutato. Gli errori ci sono, non va bene accettarli sempre". (ANSA).