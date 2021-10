Clima: polizia blocca manifestanti fuori dal Mico di Milano

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Attimi di tensione si sono verificati, questa mattina, a Milano, ai margini dell'area fieristica del MiCo, dove è in corso la conferenza PreCop26 dove un centinaio di manifestanti hanno cercato di avvicinarsi alla Fiera superando i blocchi imposti dalle forze dell'ordine.

La Polizia ha risposto facendo muro e sono volati spintoni e qualche manganellata. A contrapporsi alla Polizia sono un centinaio di manifestanti di 'Rise up 4 Climate Justice', in particolare provenienti da realtà dell'antagonismo veneto. "La transizione ecologica la paghino i ricchi" riporta uno striscione.

I manifestanti hanno poi fatto dietro front e sono tornati verso piazzale Lotto da dove hanno proseguito per far rientro al Climate camp che si trova nel campo XXV Aprile a fianco del Monte Stella.

Lungo il percorso non si registrano tensioni. (ANSA).