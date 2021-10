Alma Rosé, viaggio negli inferni di Buzzati

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - E' un viaggio negli inferni della vita quotidiana la passeggiata teatrale Sottosopra che si svolge negli spazi del Passante di piazza Repubblica e intorno al grattacielo a punta di Diamante a Milano. Messa in scena da Alma Rosé, l'esperienza itinerante, che gli spettatori intraprendono in piccoli gruppi per 90 minuti questo e il prossimo weekend, prende spunto dal Viaggio agli Inferni del Secolo di Dino Buzzati.

Nel racconto lo scrittore immagina la scoperta, nel 1966 duranti i lavori della prima linea della metropolitana, di una porta che dà accesso a una città sotterranea, 'infernale' ma abitata dai vivi. Sono le famiglie con figli adolescenti riunite intorno a una tavola dove ciascuno guarda o ascolta solo il proprio smartphone, il colloquio di lavoro di un neo assunto destinato a diventare responsabile di di decisioni che nessuno in azienda prende o la coppia in crisi che fa un repulisti della vita. Ad accompagnare gli spettatori non ci sono solo gli attori, allievi del corso di Teatro Cittadino di Alma Rosé, ma anche la voce narrante di Buzzati, da ascoltare in cuffia mentre si cammina, in una riscrittura che mescola la Milano di 60 anni fa e quella di oggi, prima e dopo la pandemia. (ANSA).