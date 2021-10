A Milano il progetto Viva Vittoria contro violenza sulle donne

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - E' arrivato a Milano il progetto Viva Vittoria, l'installazione composta da 5000 di coperte fatte a maglia o a uncinetto per combattere la violenza contro le donne. Dopo aver fatto tappa a Roma, davanti a Castel Sant'Angelo a fine settembre, la mega coperta colorata è stata stesa questa mattina in Piazzetta Reale, di fianco al Duomo.

Viva Vittoria è un progetto iniziato a Brescia nel 2015 ed è un'opera di design creata con l'obiettivo di contrastare la violenza di genere e per sostenere il reinserimento in società delle donne che hanno subito violenza: si tratta di migliaia di quadrati di maglia a ferri o uncinetto cuciti insieme con un filo rosso (simbolo dell'unione tra le donne) fino a formare migliaia di coperte.

L'appuntamento milanese ha avuto il sostegno del sindaco Beppe Sala e vedrà la partecipazione di Alessandra Kustermann, ginecologa primario della clinica Mangiagalli dove ha creato il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica. (ANSA).