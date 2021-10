Vaccini: Lombardia, il 3/10 prenotazioni terza dose over 80

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Partiranno domenica 3 ottobre le prenotazioni per la terza dose di vaccino rivolta ai circa 710.000 cittadini lombardi over 80 (compresi i nati nel 1941) che hanno già completato il ciclo vaccinale primario. Lo fa sapere la direzione Welfare di Regione Lombardia. Per prenotare un appuntamento è necessario accedere alla piattaforma dedicata e cliccare sul pulsante 'Terza dose - Cittadini con età maggiore di 80 anni'. Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose. Le somministrazioni cominceranno lunedì 4 ottobre in 55 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio lombardo. Sempre entro il mese di ottobre partiranno anche le somministrazioni nei presidi residenziali per anziani e nelle farmacie. (ANSA).