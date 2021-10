Vaccini: J-Ax, molti non si espongono per non perdere no vax

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "Molti artisti non si espongono per paura di perdere una fetta del loro pubblico no-vax, io non sono interessato ad avere gente con questa mentalità che mi segue". E' quanto ha detto il rapper J-Ax ai microfoni di RTL 102.5 a "Giletti 102.5".

"Sono convinto che tutti gli artisti e personaggi pubblici debbano usare il loro palco - ha proseguito - per dare un po' di buon senso in questa situazione confusa. Penso che se sei su un aereo devi fidarti del pilota, e così dobbiamo fare ora, non ci sono alternative. In questo momento dobbiamo fidarci di quello che dice la comunità scientifica".

"Non penso di aver pagato un prezzo per lo spot" a favore della lotta contro il Coronavirus - ha spiegato lo 'zio' del rap italiano - "ma per le mie uscite chiare e a volte forse anche esagerate; sono un rapper e mi piace parlare per iperboli. Oggi, specialmente sui social network, alcune frasi vengono tirate fuori dal loro contesto, apparendo più gravi di quanto non siano. In realtà - ha concluso - quello che mi è successo è stato di ricevere minacce attraverso i social, shitstorm di no-vax e di una galassia di complottisti vari". (ANSA).