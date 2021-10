Riace, Pisapia: 'Sentenza che ha sconvolto tutti'

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Quella relativa a Mimmo Lucano "è una sentenza che ha sconvolto tutti coloro che frequentano anche i tribunali d'Italia come avvocati e come magistrati". Lo ha detto l'eurodeputato e avvocato di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, Giuliano Pisapia, commentando la sentenza a margine di un evento elettorale per il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Noi siamo convinti di aver dimostrato che Mimmo Lucano non ha preso un euro per se stesso, ma che tutte le disponibilità economiche che c'erano erano per l'integrazione e l'accoglienza - ha aggiunto -. Anche le somme significative che lui ha avuto come donazione e come premio da vari Paesi del mondo li ha messi a disposizione dell'accoglienza. Credo che questo dev'essere valutato. Anche dal punto di vista della richiesta del pubblico ministero che sosteneva che faceva cose non legittime e penalmente rilevanti per motivi politici, questo è dimostrato che non è vero dal fatto che ha rifiutato più volte di andare sia al Parlamento italiano che al Parlamento europeo con la certezza di essere eletto".

"Io sicuramente farò di tutto per aiutare Mimmo Lucano - ha concluso -. Questo sarà lui a deciderlo. Per quanto mi riguarda non ho elementi per dire che sia una sentenza politica". (ANSA).