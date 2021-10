'Requiem Mediterraneo' ricorda vittime di naufragio

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - E' dedicata alla memoria del naufragio di 150 bambini, avvenuto l'11 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa, l'opera musicale 'Requiem Mediterraneo' composta da Sebastiano Cognolato, che andrà in scena al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano in prima assoluta il 3 ottobre, in concomitanza con la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza dedicata ai morti e ai dispersi nel Mar Mediterraneo.

L'opera si ispira alla storia di Mabrouk, nato pochi minuti prima che affondasse il barcone e morto poco dopo. In scena mimi e cantanti impersonano i migranti, ricordano i trattati che regolano il diritto internazionale in materia, rievocano la cronaca del naufragio, pregano in lingue diverse.

L'opera è stata allestita con il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e del Comune di Milano. Il coro in scena sarà costituito da studenti del Liceo Statale Tenca di Milano, scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo, e i costumi di scena saranno confezionati dai detenuti del carcere di Bollate.

"Ho scritto e pensato questa musica - spiega Cognolato - per raccontare il presente, per strappare la vicenda di Mabrouk dal mondo virtuale - dalle notizie che restano, in un certo senso, al di là dello schermo - e riportarla a un contesto di realtà.

Non è molto, in confronto alla sofferenza e alla ingiustizia subite dalle vittime e dai loro famigliari, ma è - almeno nelle mie intenzioni - un inizio. Mabrouk è figlio di tutti noi".

(ANSA).