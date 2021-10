La cucina spagnola approda nelle case degli italiani

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - L'arte culinaria spagnola approda su pc, smartphone e tablet degli italiani: la piattaforma di e-learning Acadèmia, lanciata nel 2020 da Chef in Camicia sul modello americano di Masterclass, ha aperto ai segreti gastronomici internazionali rilasciando cinque videocorsi sottotitolati di altrettanti grandi chef iberici per un totale di 38 lezioni, tra tecniche, trucchi e videoricette.

Ai 23 maestri italiani già presenti sul sito, ciascuno con la sua specializzazione, si aggiungono infatti da ottobre 2021: Enrique "Quique" Dacosta, con un corso sull'estetica del gusto che affonda le radici nel territorio di Valencia attraverso la creazione di metodi di cottura specifici per ogni singolo ingrediente; il cinque stelle Michelin Paco Perez con la sua interpretazione di cucina catalana; la nutrizionista, ricercatrice e ambasciatrice della cucina salutare Marta Verona, che racconta come mangiare sano ma senza rinunce; Mario Jimenez, con un corso di cucina gaditana, antica tradizione della città Càdiz, incentrata sul pesce come materia prima; Javi Estevez, che racconta come lavorare e preparare tutte le parti della testa di maialino, con un focus sulla casqueria, ovvero le frattaglie. Dal 2022 saranno visibili anche i corsi di Dani Garcia, Pepa Muñoz e Jesus Sanchez.

"Si tratta di un vero e proprio scambio culturale in cucina - spiega Nicolò Zambello, ad di Chef in Camicia, di cui Acadèmia è uno spin-off - dato che, contestualmente, Acadèmia apre i battenti in Europa proponendo i medesimi corsi iberici in lingua originale e diversi corsi italiani sottotitolati o doppiati.

Crediamo che la cucina, come l'arte, di cui infatti sa essere forma, debba essere fruibile da tutti, senza confini geografici". Se la cucina spagnola è ora disponibile on line in Italia, quella italiana è diffusa - spiegano gli organizzatori - in 32 Paesi compresi Stati Uniti e Canada. (ANSA).