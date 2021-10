Inzaghi, penso bilancio Inter prossimo anno sarà migliore

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "Non sono la persona più adatta perché abbiamo un amministratore bravissimo. Il primo obiettivo era mettere in sicurezza il club, penso che il bilancio dell'anno prossimo sarà molto migliore, ma credo che la società abbia fatto un grandissimo lavoro. La tifoseria è compatta, ci incita sempre, gli stipendi sono regolarmente arrivati. C'è fiducia per il futuro". E' la risposta dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi riguardo alla situazione finanziaria del club nerazzurro. (ANSA).