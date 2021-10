In casa gioielli e orologi preziosi rubati, fermato

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - In casa, nella zona tra via Zara e viale Fulvo Testi a Milano, aveva 400 grammi d'oro, per lo più collanine strappate, un orologio Rolex del valore di 7mia euro e un Audemars Piguet che valeva più 60mila euro.

Durante la perquisizione degli agenti del Commissariato Greco Turro, diretti da Antonio D'Urso, in casa di un componente della nota famiglia Braidic, nota alle cronache e con numerosi precedenti penali, sono stati trovati, nel sottofondo del cassetto di un armadio, anche oltre 32mila euro confezionati in sacchetti di cellophane.

L'uomo è quindi stato fermato per ricettazione e si cerca di capire se abbia dei legami con una rapina, accaduta nei giorni sorsi nella zona di Lambrate, ai danni di due donne, indotte a fermarsi a bordo della loro auto con il trucco dello specchietto.

Il rapinatore aveva finto un incidente, mostrando un specchietto retrovisore rotto e le aveva invitate a portarsi in una via vicina per redigere la constatazione amichevole senza intralciare il traffico. Qui le aveva minacciate con una pistola e aveva preso loro gli orologi e le catenine che sono stati riconosciuti dalle vittime.

Le indagini sono in corso per capire se l'uomo fermato oggi fosse il rapinatore. (ANSA).