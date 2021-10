Fridays for future, in 50 mila a Milano con Greta

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Sono circa 50 mila, secondo gli organizzatori di Fridays For Future Italia, i partecipanti al corteo per il clima di stamane a Milano guidato da Greta Thunberg che si trova in testa e che sta intonando cori e slogan.

"Il corteo è lungo e le persone che partecipano stanno aumentando, arriveranno a 100 mila", afferma una delle organizzatrici.

Greta ha ballato e battuto le mani mentre gli altri manifestanti hanno cantato 'Bella ciao' in piazzale Cadorna a Milano.



"Ciao Milano grazie per essere qui, è incredibile vedere così tante persone", ha poi detto Greta al termine del corteo. "I ministri del mondo - ha aggiunto - riuniti qui a Milano pensano di avere la soluzione per il mondo con i loro blablabla e noi siamo stanchi di questo, la speranza siamo noi".

"Continueremo a scioperare, non staremo zitti ma continueremo a scioperare dando voce a chi non ha voce. Ma più parliamo più diventiamo forti", ha detto l'attivista ugandese Vanessa Nakate dal palco. "Se continuiamo a colpire il pianeta, la situazione in Africa - ha aggiunto - sarà sempre peggiore".