Clima: al via il corteo con Greta

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Greta Thunberg e Vanessa Nakate, le due attiviste per il clima protagoniste di Youth4Climate a Milano sono in testa al corteo che è partito da Largo Cairoli, davanti al Castello Sforzesco. Un gruppo di attivisti le circonda con un cordone proteggendole dal tentativo di strappare una dichiarazione da parte della stampa. Sulla piazza prevale la musica inframmezzata da slogan. "Tutti in piazza per l'ambiente" il motto che prevale. Dal Castello gli attivisti si recheranno in Piazza Affari per poi procedere verso il Mico dove è in corso la PreCop26.

Poco prima dell'inizio del corteo Greta Thunberg, insieme a una ventina di attivisti tra cui Vanessa Nakate, si sono seduti in cerchio per terra poco prima dell'inizio del corteo. Hanno fatto un video, foto e hanno gridato slogan come "we want climate justice", vogliamo la giustizia climatica. (ANSA).