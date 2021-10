Calcio: Fifa 22, nel gioco il potere dello sport

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - E' stato lanciato oggi in tutto il mondo dalla California, e quindi anche in Italia, Fifa 22, prodotto da Electronic Arts.

I giocatori - spiegano gli ideatori - potranno sperimentare la tecnologia HyperMotion di nuova generazione su PlayStation©5, Xbox Series X|S e StadiaTM. L'innovazione riguarda tutte le modalità di gioco. L'edizione è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite OriginTM e Steam©, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. La superstar del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, è sulla copertina del gioco per il secondo anno consecutivo.

"In Ea Sports, la nostra esperienza calcistica premium rappresenta molto più di un gioco. È una comunità vibrante ed energica in cui decine di milioni di fan si connettono oltre i confini e le culture - ha affermato David Jackson, vice president brand di Ea Sports Fifa -. Attraverso accordi di licenza con oltre 300 partner, creiamo mondi calcistici immersivi e autentici che consentono ai nostri giocatori di connettersi con i campionati, le squadre e i talenti che rendono il calcio una passione universale. Il titolo di quest'anno è ad oggi la nostra migliore rappresentazione del potere del calcio".

L'avanzata tecnologia - è affermato - consente "una esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva, generando emozioni pure, passione e fisicità sul campo". La tecnologia HyperMotion ha consentito per la prima volta in assoluto di acquisire il motion capture (nella computer grafica, tecnica per la registrazione digitale dei movimenti di un corpo, che ne permette la successiva elaborazione tramite computer) di 22 calciatori professionisti che giocano simultaneamente ad alta intensità. (ANSA).