Caccia: in mille a Milano contro sospensione attività

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Sono oltre un migliaio i cacciatori che stanno protestando nei pressi della Regione Lombardia contro la decisione del Tar che, su ricorso della Lac (Lega abolizione caccia), ha sospeso in Lombardia l'attività venatoria che ricomincerà domani in attesa dell'udienza nel merito davanti al Tar che si terrà il fino al 7 ottobre.

I cacciatori indossano gilet arancioni e stanno dando vita a una manifestazione rumorosa con fischietti e trombe.

Espongono cartelli con scritto: "No a ricatti e imposizioni ai cacciatori, vogliamo essere padroni a casa nostra" e altri dello stesso tenore. Ernesto Moavero Milanesi, dell'Associazione nazionale caccia libera lamenta il clima di incertezza che si è creato intorno all'attività venatoria a causa di continui"ricorsi e controricorsi", in assenza di regole certe.