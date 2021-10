Apre spazio temporaneo Gucci Circolo Milano

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Un susseguirsi di stanze esperienziali e sale espositive attraverso i vari capitoli della collezione Aria, disegnata da Alessandro Michele e presentata lo scorso aprile: è il Gucci Circolo Milano, uno spazio temporaneo aperto a palazzo Gallarati Scotti, in via Borgospesso.

Lungo il percorso si trova una listening lounge, una sala d'ascolto con brani di alcuni degli amici del brand, da Harry Styles ad Achille Lauro, dove scaricare una playlist realizzata in occasione dell'anniversario che celebra i 100 anni di Gucci, farsi una foto all'interno del photo booth che riproduce effetti ispirati ai pattern della collezione Gucci 100 e divertirsi con i videogame di Gucci Arcade. Nella seconda sala, i visitatori avranno la possibilità di calcare la passerella della sfilata di Aria, accompagnati da luci al neon, flash e macchine fotografiche, per poi accomodarsi nella screening lounge o accedere alla sala da tè. (ANSA).