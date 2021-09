Nations League, Italia-Spagna: si va verso il tutto esaurito

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Lo stadio Meazza di Milano è pronto a riabbracciare la Nazionale: mercoledì 6 ottobre gli azzurri apriranno le finali della Nations League, affrontando la Spagna.

La sfida contro la squadra di Luis Enrique è stuzzicante e promette il tutto esaurito, pur con la capienza attuale fissata al 50%. A oggi, infatti, secondo quanto comunica la Figc, sono stati venduti oltre 22.000 biglietti (general public e fan delle due Nazionali) sul totale disponibile di 37.000 e c'è tempo per acquistare il tagliando solo fino a lunedì, quando la vendita sarà poi definitivamente chiusa. L'Italia torna a Milano a quasi 3 anni di distanza dall'ultima sfida disputata (Italia-Portogallo 0-0) e dopo il successo europeo a Wembley nell'Europeo. I prezzi sono molto popolari: si va dai 10 euro della categoria 3 ai 70 per la categoria 1. Maggiore disponibilità, invece, per la partita di Torino tra Francia e Belgio dove, sui 20.000 posti totali, sono ancora disponibili circa la metà dei biglietti: la sfida fra le prime due forze calcistiche del mondo, almeno secondo il ranking Fifa, sarà un'occasione unica per gli appassionati. (ANSA).