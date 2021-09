Clima: giovani Climate Justice tentano bloccare accesso MiCo

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "Milano blocca chi devasta il pianeta" hanno scritto su uno striscione posato sull'asfalto i ragazzi della Climate Justice Platform, che questa mattina si sono posizionati in alcune delle vie di accesso al Mico per tentare di bloccare l'arrivo alla Pre-cop.

I ragazzi dicono che uno dei loro blocchi è stato caricato dalla polizia, mentre dalla Questura spiegano che i giovani si volevano incatenare ai tubi Innocenti e sono stati spostati da dove non potevano stare. (ANSA).