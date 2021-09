Salute: per l'ottobre rosa torna 'Follow the pink'

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Torna Follow the Pink, la campagna solidale della Fondazione Ieo-Monzino promossa in occasione dell'ottobre rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili.

In particolare il sostegno sarà indirizzato al Women's Cancer Center dello IEO, il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità: dalla gestione del rischio di ammalarsi, alla diagnosi precoce, alle terapie, fino al reinserimento nella quotidianità con il recupero del progetto di vita individuale. Grazie alle molte aziende che hanno aderito a Follow the Pink, ha preso il via un'importante raccolta fondi a sostegno della Fondazione. (ANSA).