Prefetto, a Milano week-end complesso, tutti collaborino

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Sarà un week-end "impegnativo" il prossimo a Milano secondo il prefetto Renato Saccone che chiede "con fiducia" la "collaborazione di tutti" per affrontarlo al meglio.

Ci saranno infatti non solo gli eventi legati alla pre Cop26 e alla Youth4climate, organizzati dal governo italiano in partenariato con quello britannico che ospiterà la Cop a Glasgow, mobilitazioni di giovani e ambientalisti, due cortei oltre alla protesta, ipotizzabile dei no green pass, ma anche le elezioni. "E' impegnativo ma - dice a margine di un convegno sul cambiamento climatico organizzato dal CUFA (Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri) - ce la facciamo". "Milano - spiega - è sempre stata aperta e pronta ad accogliere grandi eventi internazionali, anche se la concomitanza di tante iniziative rende impegnativa la gestione delle normali attività cittadine. Chiedo con fiducia collaborazione di tutti per prevenire ogni possibili inciampo e per ridurre i disagi nella mobilità". Collaborazione degli organizzatori, dei partecipanti e anche dei cittadini in modo che si informino di quanto accade prima di uscire, casomai rinunciando alla macchina.

Negli ultimi sabati problemi al traffico sono stati causati dai cortei non autorizzati e improvvisati dei no green pass.

"Hanno tutto il diritto di manifestare - sottolinea il prefetto - ma secondo le regole" e soprattutto "nel rispetto della città".

A questa manifestazione si aggiungono il corteo di venerdì dei Fridays for Future a cui parteciperà anche Greta Thunberg e quello del pomeriggio di sabato pomeriggio di piattaforme ambientaliste, con un percorso che è in via di definizione da parte della questura.

Insomma molte cose per cui però "naturalmente - assicura Saccone - sono stati già predisposti accurati servizi di ordine e sicurezza pubblica a garanzia della buona tenuta degli eventi, del diritto di manifestazione e della tutela complessiva della città". (ANSA).