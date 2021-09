'Missione democrazia', la Costituzione spiegata ai bimbi

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Un libro che affascinerà i bambini e li aiuterà ad entrare per davvero nella nostra Costituzione, a ricordarla quando saranno diventati adulti e si spera, ad applicarla più facilmente durante tutta la loro esistenza". Così Gherardo Colombo, presidente di Garzanti, presenta "Missione democrazia" , scritto a quattro mani da Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue, un romanzo dedicato ai ragazzi che racconta in modo divertente cos'è la Costituzione Italiana.

Dall'anno scorso nelle scuole italiane c'è l'obbligo dell'insegnamento dell'educazione civica: "Missione democrazia" si pone quindi come strumento per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per portare i ragazzi alla scoperta dei principi costituzionali che stanno alle radici della nostra Repubblica.

I protagonisti del romanzo illustrato sono i due amici Sofia e Leone: lei è avventurosa e intrepida, lui timido e pauroso, ma quando si tratta di calcio, le loro differenze si annullano.

Soprattutto in vista di un torneo importante, che rischiano di perdere perché il parco pubblico in cui si allenano sta per chiudere. Senza che i cittadini abbiano potuto dire la loro. Una vera ingiustizia visto che, come ha spiegato la maestra Violetta, in una democrazia, tutti devono poter esprimere la propria opinione. Ma Sofia e Leone non intendono restare con le mani in mano. Scavalcando i cancelli del parco, nella casetta del book-crossing scovano un libro fuori dal comune. Un libro magico che li fa viaggiare nel tempo e nello spazio. E li porta dritti al giorno in cui la nostra Costituzione è stata firmata.

Un po' spaventati e un po' meravigliati, corrono tra le stanze sfavillanti del Quirinale e di Palazzo Giustiniani alla ricerca di qualcuno che li possa aiutare a restituire il parco alla città. Ed ecco che, dietro una porta, incontrano nientemeno che Nilde Iotti. Con sguardo gentile, lei li accompagna alla scoperta della Costituzione e dei loro diritti. (ANSA).