Il Circo di Mosca con 'Gravity' all'Idroscalo a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Dopo 11 mesi di stop forzato, alzerà le tende all'Idroscalo il Circo di Mosca, per la prima nazionale che debutterà l'1 ottobre. Lo show, completamente rinnovato, è intitolato 'Gravity', una sfida alle leggi di gravità, ma "soprattutto - spiegano gli organizzatori - un invito a concedersi due ore tra sogno e realtà per recuperare quella voglia di svago con esibizioni di grande effetto, eseguite da artisti pluripremiati a livello internazionale" nel post pandemia. Recordman, giocolieri estremi, spericolati equilibristi, maestri del brivido e i motociclisti volanti che eseguiranno le più impensate evoluzioni proprio sopra la testa degli spettatori, sono solo alcune delle molteplici proposte dello spettacolo. Allo stesso tempo il Circo di Mosca sosterrà un progetto d'informazione che mira alla prevenzione del melanoma cutaneo, chiamato 'Il Brutto Anatroccolo', ideato e promosso in primis dalla deputata Maria Teresa Baldini, medico che ha anche un' esperienza decennale all'Istituto dei Tumori di Milano. 'Il Brutto Anatroccolo' - viene sottolineato - è un neo diverso da individuare precocemente, apparentemente un 'anatroccolo', ma che in realtà nasconde una natura diversa da come appare. Sul tema saranno coinvolti associazioni e professionisti del settore. Lo show continuerà fino al 14 novembre. (ANSA).