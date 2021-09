Covid: in Lombardia 438 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Con 54.880 tamponi effettuati è di 438 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,7%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+2, 58) mentre calano nei reparti (-9, 384).

Sono cinque i decessi che portano il totale a 34.037.

Per quanto riguarda le province, sono 125 i positivi segnalati a Milano, di cui 53 in città, 34 a Bergamo, 74 a Brescia, 52 a Monza, 20 a Pavia, 11 a Mantova, 24 a Cremona, 13 a Como, 17 a Lecco, 28 a Varese e 15 a Sondrio. Nessun contagio nella provincia di Lodi. (ANSA).