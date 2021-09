Covid: in Lombardia 264 classi in quarantena al 26/09

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Sono 264 le classi in quarantena nelle scuole della Lombardia, con 5.149 alunni e 229 operatori scolastici isolati in quanto contatti di un caso positivo. E' quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio sulla diffusione del Covid pubblicato dalla Direzione generale Welfare della Regione. I dati si riferiscono al 26 settembre.

Nell'Ats di Milano sono 96 le classi in quarantena (15 nelle scuole dell'infanzia/nido, 31 alle elementari, 24 alle medie e 26 alle superiori) per un totale di 2.137 alunni e 58 appartenenti al personale scolastico isolati.

Nella settimana dal 20-26 settembre i nuovi casi di Covid registrati tra popolazione di età scolastica lombarda (0-18 anni) sono stati 289 (la settimana precedente erano stati 734), con un tasso di incidenza del 16,8%.

Alla stessa data gli alunni delle elementari e delle medie lombarde sottoposti a test salivare sono stati 3.679 (grado di adesione al campionamento pari al 60%), solo due positivi.

