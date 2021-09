Saipem: per caso profit warning tutti assolti

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il Tribunale di Milano, al termine del processo con al centro false comunicazioni al mercato prima del 'profit warning' del 2013 e, quindi, l'accusa di aggiotaggio, ha assolto Saipem, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Assolti perché il fatto non sussiste anche l'ex vicepresidente ed ex ad Pietro Tali e altre 3 persone. (ANSA).