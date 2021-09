Maltempo: in arrivo temporali su Piemonte e Lombardia

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'avvicinamento di una perturbazione dall'Europa nord-occidentale, durante la prossima notte, porterà un "breve ma spiccato" peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest, in particolare sulle aree settentrionali di Piemonte e Lombardia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Dalla serata di oggi sono così attesi temporali sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. Previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia.

(ANSA).